لمواجهة كورونا.. توصيل الوجبات "دليفري" إلى طلاب المدن الجامعية في المنيا

أعلنت جامعة المنيا، توزيع الوجبات الغذائية لطلاب المدن، وحجزها من خلال الخدمات الإلكترونية للجامعة على موقعها الرسمي، والتي أتاحت للطالب حجز التغذية في الأيام التي يرغب فيها، وتسليمها له مغلفة، حفاظاً على التباعد الاجتماعي.

وتفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، المطعم المركزي بالحرم الجامعي، للاطمئنان على سير عملية إنتاج الأغذية المجهزة للطلاب المقيمين بالمدن، وضمان جودتها وسلامتها، ومتابعة عملية التغليف وآليات توزيعها على الطلاب بمقار إقامتهم بغرفهم، في ضوء مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب المقيمين بالمدن، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورافق رئيس الجامعة، الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائبه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سمية أحمد محروس، مدير عام المدن الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير حياة جامعية متكاملة لأبناء الجامعة من الطلاب المقيمين بالمدن، والالتزام بالاشتراطات الصحية، وسلامة التخزين للأغذية، واتخاذ جميع الضوابط والإجراءات، التي من شأنها توفير أقصى درجة ممكنة تضمن الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الوجبات التي ينتجها المطعم المركزي تحتوي على العناصر الغذائية المتكاملة كافة، على النحو الذي يعزز القيمة الغذائية اللازمة لبناء جسم الطالب، مشيراً إلى أنه يشرف على إنتاج الوجبات المطهية والجافة فريق عمل من الكليات المتخصّصة بكليتي الطب البيطري والزراعة، بالإضافة إلى المتابعة من المتخصصين بالمدن الجامعية من إخصائي التغذية، للقيام بدور فعال وإشرافي كبير؛ للحفاظ على ضمان وصول الوجبات طازجة للطلاب لمقار إقامتهم، وعدم تعرضها للتلف.