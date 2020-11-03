نصائح "الخدمات البيطرية" حول الأمراض الوبائية الشتوية: عزل وأكل وتطعيم

تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودا وفيرة للتصدي للأمراض الوبائية والمعدية واحتواء البؤر والحد من انتشارها مع بداية فصل الشتاء، من بينها توجيه الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بتنفيذ أطباء وحدات الترصد الوبائي للأمراض فى المديريات والإدارات البيطرية على مستوى الجمهورية، لخطة تستهدف القيام بزيارات لـ5000 قرية بكل محافظات الجمهورية، وذلك لرصد أمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة وحمى الثلاثة أيام وجدري الأغنام وحمى الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية، كما تم مسح 3001 قرية لرصد واكتشاف الأمراض.

رئيس "الخدمات البيطرية": الأمراض الوبائية تسبب الحمى وتصيب الحيوان بالخمول

وقال "عبدالحكيم" لـ"الوطن"، إن هذه الأمراض ليست شتوية ولكنها موسمية، وتصاب بها الحيوانات نتيجة عدم اتباع البرامج الوقائية من خلال الحملات القومية للتحصين ومعايير الأمن الحيوي والرعاية الجيدة للقطيع التي توفرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتشترك في أغلب الأعراض، حيث إنها تسبب الحمى، وتنعكس على الحيوان في صورة خمول عام وجفاف المخاط والتوقف عن تناول الطعام، فضلا عن الأعراض المميزة لكل منهم مثل العقد الجلدية في الجلد العقدي وظهور البثرات وسيلان اللعاب في الحمى القلاعية والإجهاض في حمى الوادي المتصدع.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن التصرف السليم فور ملاحظة أي من تلك الأعراض، سرعة إبلاغ أقرب وحدة أو إدارة بيطرية عن الإصابة المشتبه بها، وبدورها تتخذ الإجراءات اللازمة من عزل الحيوان المصاب عن باقي القطيع مع تخصيص شخص للقيام برعايته وتقديم التغذية الجيدة، مشيرًا إلى أن الأمراض الفيروسية ليس لها علاج نوعي، لكن المضادات الحيوية تحد من المضاعفات البكتيرية، وذلك بجانب العلاج الأعراض والداعم "الفيتامينات، مضادات الالتهاب، مخفضات الحرارة".

كما أشار إلى أنه يمكن الوقاية من هذه الأمراض والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها عن طريق التطعيم الدوري المنتظم من خلال الحملات القومية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع الالتزام بتطبيق معايير الأمن الحيوي بالمزارع والتغذية الجيدة.