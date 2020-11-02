"الزراعة" تبدأ خطة ترصد الأمراض الوبائية الشتوية

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ خطة الترصد النشط والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها، وذلك مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة.

وكلف الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات والبيطرية بوزارة الزراعة بتولى أطباء وحدات الترصد الوبائي للأمراض فى المديريات والإدارات البيطرية على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن إجمالي القرى التى تم مسحها لرصد واكتشاف الأمراض الوبائية بلغت 3001 قرية، حيث واصل أطباء وحدات الأبيدميولوجي في المديريات الخطة بزيارة المنازل بكافة محافظات الجمهورية.

وتستهدف الحملة القيام بزيارات لعدد 5000 قرية بكل محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى قلاعية ولجلد العقدى وطاعون المجتـرات الصغيرة وحمى الثلاثة أيام وجدرى الأغنام وحمى الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه فى حال رصد أي بؤرة مرضية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، ورش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، وعلاج الحيوانات المصابة وكذا التنبيه على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.

وطبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة.