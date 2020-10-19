"بيطري الشرقية": تحصين 144 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرض الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها منتصف الشهر الماضي تم تحصين 144 ألف و 235 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم و تسجيل 14 ألف و 530 رأس ماشية، مشيراً إلي أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية ، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال الي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين على الحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

في سياق آخر أعلن المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الصيفية 2020 ، وذلك تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية خاصة عقب الانتهاء من الزراعات الصيفية ، ولتقليل الفاقد لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.