مصرع 5 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

لقي 5 اشخاص مصرعهم في حادثين متفرقين بالمنيا، ودفع مرفق الإسعاف بنقل الجثث للمستشفيات القريبة، وانتقلت قوات الشرطة ورجال المرور لموقع الحادثين للمعاينة وإجراء التحقيقات.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وربع نقل" بالطريق الصحراوي الغربي، جنوب قرية الجدامي بمركز بني مزار، ما أسفر عن مصرع "مينا ناجح عزيز تادرس" 20 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، و"ممدوح محمد محمود الراوي" 60 عامًا، موظف، مقيم بمحافظة القاهرة، و"أحمد محمود سيد محمد" 21 عامًا.

كما تلقي مدير أمن المنيا إخطارا بمصرع "إسلام أحمد" 18 عامًا، و"محمد خلف سليمان" 19 عامًا، مقيمين بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص، إثر اصطدام سيارة نقل بتوك توك قيادة الأول.

انتقلت قوات الشرطة وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بسرعة زائدة اصطدمت بـ"توك توك" يسير على الطريق الزراعي، أمام قرية منسافيس، ما أسفر عن مصرع سائق "التوك توك" ومرافقه، وجرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.