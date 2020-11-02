جميلة عوض: واجهت صعوبة شديدة في تناول شخصية "مريضة البهاق"

هي المرة الأولى التي تتعرض فيها فنانة لعمل فني يتناول قضية التنمر بسبب الإصابة بمرض البهاق حيث يجسد مسلسل "لازم أعيش" هذه المشكلة إذ تواجه البطلة الكثير من المشاكل النفسية نتيجة هذا المرض.

وقالت الفنانة جميلة عوض من خلال بيان صحفي لها إنها واجهت صعوبة شديدة فى تناول الشخصية التى تلعبها وهى بنت مريضة بالبهاق وهو مرض جلدى يصيب الجلد بطبقة لون مختلفة عن لونها الطبيعى مما يجعل شكلها غير مقبول للبعض.

وكان مسلسل "لازم أعيش" أحدث اعمالها قد تصدر "تريند جوجل" لأول مرة بعد أن نال إعجاب الجمهور وأصبحوا يتابعونه بشغف وهو ينتمى لنوعية أعمال "السايكودراما" الفنية، التي تعد من أصعب أنواع الدراما الفنية وقد سبقها من قبل فى مثل هذه النوعية من الأعمال الفنانة حنان ترك من خلال مسلسل "سارة" الذى حظى بنجاح كبيرا وقتها ويتوقع الجميع نجاح هذا العمل أيضا نجاحا كبيراً.

وأضافت أن الصعوبة تكمن فى حالة الانفصام فى الشخصية بين إنسانة قوية أمام الناس، تضع "مكياج" كثيف لتدارى شكلها وبين شخصية ضعيفة جداً أمام المرآة حينما تواجه شكلها الحقيقي دون تزييف، وكيف أنها ما بين مشهد وأخر مطالبة بتغيير ملامحها ومشاعرها.

وأوضحت: أنها تقوم بشخصية مذيعة راديو وتعيش قصة حب مع شاب يحبها دون أن يعلم مرضها وتواجه أزمة فى عدم مصارحته بهذا المرض الذى ربما لو صارحته تفقد هذا الحب فماذا تفعل؟.. وتتوالى أحداث المسلسل الذى يتم عرضه حاليا على قناة dmc.

وتابعت: أن موضوع المسلسل فى حد ذاته إنساني بحت يعانى منه الكثير من البشر، ويقف المسلسل بجوار فئة محددة تتعرض للتنمر بسبب شئ خارج عن إرادتهم وربما تدمر البنت نفسيا بهذا السبب.

واختمت حديثها بتوجيه الشكر لفريق العمل وتحديدا الفنان عاصى خولى بطل مسلسل "جريمة شغف" على إصراره بالحضور والمشاركة كضيف شرف ومساندته لها فى أول بطولة.

جدير بالذكر أن مسلسل "لازم اعيش" هو ثانى عمل مشترك بين جميلة عوض ونجلاء بدر حيث إنها كانت تجسد دور الأم فى مسلسل "جريمة شغف".

مسلسل "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدى وإنتاج شركة "أروما استوديوز"، وبطولة جميلة عوض ونجلاء بدر واحمد خالد صالح وخالد انور وسلمى ابو ضيف.