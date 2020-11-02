80 فريقا طبيا لعلاج أمراض سوء التغذية لتلاميذ الابتدائي في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريح له اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة أجهزتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول الى السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، ولدى اكتشاف إصابة أحد الأطفال يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تجهيز 80 فريقًا طبيًا بالتنسيق مع مديرية الصحة، لتنفيذ المبادرة في الريف، حيث تم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.