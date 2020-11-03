بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر

استقرت بورصة الدواجن في السوق المحلي، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بأسعار أمس ذاتها، بعد أن شهدت أدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي تسبب في خسائر لصغار المربين والتجار، بسبب اقتراب سعر البيع من التكلفة وانخفاض هامش الربح.

وتتخوف الغرفة التجارية من استمرار الوضع، بسبب دخول فصل الشتاء، حيث تزداد تكلفة إنتاج الطيور المختلفة، بسبب الاحتياج إلى تدفئة وعلاج مستمر.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها لقرائها التي تقدمها على مدار الساعة، أسعار الدواجن في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن

وفي تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن، استقرت بالأسواق المحلية اليوم، حيث سجل سعر بيع الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من المزرعة، وفق السعر المعلن 18 جنيهًا، لتباع بالسوق المحلى بين 24 إلى 25 جنيهًا، بينما سعر كيلو جرام، لحم الأمهات يباع بين 16 إلى 18 جنيهًا، ويباع بالسوق ما بين 19 إلى 21 جنيها، حسب المنطقة وسعر تكلفة النقل.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من البط ما بين 35 إلى 42 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 30 إلى 33 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 36 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الأعلاف تواصل ارتفاعها

وأوضح "عبدالعزيز"، أن الأعلاف مازالت تواصل زيادتها حيث سجلت ارتفاعا بمقدار 400 جنيه للطن الواحد، حيث وصل السعر إلأى 7400 جنيه مقابل 7000 خلال الأسبوع الماضي، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة عادلة للدواجن تتحكم بزمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق.

وأكد أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة ستشهد السوق خروج العديد من التجار، ما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

وطالب رئيس الشعبة، بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكفلة، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

إنتاج مصر من الدواجن

وفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.