أسعار النفط تتحول للارتفاع بنحو 3% عند التسوية

تحولت أسعار النفط للارتفاع بنحو 3%، عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لأول مرة في 4 جلسات متتالية مع ترقب انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكانت أسعار الخام تراجعت بأكثر من 4%، خلال التعاملات مع اتساع الإغلاق الاقتصادي في أوروبا في سبيل إبطاء معدلات الإصابة بكورونا والتي تسارعت في القارة مؤخراً.

لكن دعمت بيانات النشاط الصناعي الإيجابية وارتفاع الأسهم العالمية صعود أسعار النفط.

وأظهر مسح لوكالة "رويترز"، أن زيادة الإمدادات من ليبيا والعراق عوض تخفيضات الإنتاج من قبل أعضاء آخرين وتسبب في زيادة إنتاج المنظمة للشهر الرابع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر، بنحو 2.9% إلى 36.81 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير، بنسبة 3.2%، إلى 39.14 دولار للبرميل.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5%، عند ختام تعاملات اليوم الاثنين، بعد بيانات إيجابية ومع ترقب الانتخابات الأمريكية.

وقادت أسهم النفط والغاز مكاسب البورصات الأوروبية بعدما ارتفعت بنسبة 3.4 %.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في أكثر من عامين خلال الشهر الماضي.

كما توسع أيضاً النشاط الصناعي في الولايات المتحدة والصين خلال الشهر الماضي مما يعطي آمال بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الحكومة البريطانية إغلاقًا وطنيًا لإنجلترا بداية من يوم الخميس، في محاولة لوقف الارتفاع السريع في حالات كورونا.

كما أن هناك مخاوف واسعة النطاق بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية غداً الثلاثاء، حيث قد يؤدي الخلاف المتنازع عليه بشأن النتيجة إلى تأخير التحفيز المالي الذي تشتد الحاجة إليه للاقتصاد الأمريكي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.6 %عند 347.8 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.4 %إلى 5654.9 نقطة.

كما صعد "داكس" الألماني بنسبة 2 %إلى 11788 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 2.1 %إلى 4691.1 نقطة.