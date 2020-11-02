رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر تدين حادث إرهابي وقع في العاصمة النمساوية فيينا

كتب:

الوطن
11:54 م | الإثنين 02 نوفمبر 2020
مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 2 نوفمبر، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي، الذي وقع منذ قليل في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.

كما تقدمت مصر، بخالص تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، ومعربةً عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.

وجدّدت مصر رفضها القاطع، لكل أشكال العنف والتطرف والجرائم الارهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية، من أجل التصدي للإرهاب بكل مظاهره.

اقرأ المزيد:

وثائق لأول مرة عن "محمود درويش في مصر".. كتاب جديد لـ سيد محمود

"الوزراء": لا ضمان لعدم تكرار سيناريو أوروبا في مصر بالنسبة لكورونا

عاجل.. "مؤشر أفضل الدول 2020": مصر بالمركز الـ36 في العالم

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان