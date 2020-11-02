مصر تدين حادث إرهابي وقع في العاصمة النمساوية فيينا

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 2 نوفمبر، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي، الذي وقع منذ قليل في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.

كما تقدمت مصر، بخالص تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، ومعربةً عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.

وجدّدت مصر رفضها القاطع، لكل أشكال العنف والتطرف والجرائم الارهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية، من أجل التصدي للإرهاب بكل مظاهره.