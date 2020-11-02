"الوزراء": لا ضمان لعدم تكرار سيناريو أوروبا في مصر بالنسبة لكورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد ضمان لعدم حدوث نفس الأمر الذي يحدث في أوروبا حاليا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مصر، بسبب تصرف البعض "كأن كورونا انتهت وتصرفوا بتلقائية وبنعاني دلوقتي من السلوكيات دي".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on e"، أنه سيتم تطبيق الغرامة المقدرة بـ 4000 جنيه على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات في المواصلات العامة "الأتوبيس والتاكسي والمترو والميكروباص"، فضلًا عن أماكن العمل الحكومية والبنوك والمولات، مشددا على أن التنفيذ سيبدأ من غد الثلاثاء.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فائص كمية من الكمامات في السوق المصري بأسعار مختلفة تبدأ من جنيهن للكمامة و4 و5 جنيهات للكمامات المصنوعة من القماش وهناك عروض حاليا بشراء علبة كمامة وعليها علبة أخرى هدية بسبب الفائض الكبير.

وتابع "أرد على الناس اللي بيقولوا انتو مزودينها ليه الدنيا ماشية الحمد لله"، أن نفس الأمر حدث في شهر مارس الماضي، عند وجود إصابات عالية في أوروبا وعدم وجود إصابات في مصر وسط اتهامات بإخفاء الأرقام لكن الإصابات وصلت بعدها إلى 1700 و1800 حالة بسبب التراخي وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية.

وذكر "سعد" أن هناك استعدادا من جانب وزارة الصحة التي وفرت كميات كبيرة من الأدوية التي كانت ناقصة من أجل مواجهة الموجة الثانية لكورونا.