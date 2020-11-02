مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا وتعرب مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، مجددةً رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.