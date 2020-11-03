مصري في فيينا عن تفاصيل الهجوم بالعاصمة: المجهولون استغلوا الحظر

حالة من الذعر سيطرت على العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم الأثنين، بعد حدوث هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين، أسفرت عن إصابة رجل شرطة، وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في ساحة "شويدنبلاتز" و"ستادت بارك" بجانب فندق "هليتون"، وحدث تبادل إطلاق نار أدى إلى وقوع إصابات من المجهولين.

أصوات صاخبة وأضواء مجهولة المصدر انتشرت في شوارع الحي الأول بوسط العاصمة النمساوية، وفقًا لما قاله إسلام طاحون المصري المقيم بفيينا، لافتًا إلى أن اليوم بداية تطبيق حظر الحركة الجزئي في النمسا من الساعة 8 مساءً إلى 6 صباحًا، كما يعتبر اليوم هو الأخير في استمرار فتح المحال والمطاعم والأسواق إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو ما استغله المجهولون في تنفيذ عمليتهم.

وأضاف "طاحون"، المقيم على بعد 3 كيلو مترات عن مكان الحادث لـ"الوطن"، أن قوات الأمن شددت على المواطنين بمنع الخروج من المنازل أو استقلال وسائل المواصلات حتى يتم التأكد من انتهاء الأحداث، مشيرًا إلى أن القوات الجوية تمشط مكان الحادث، بعد أن تفرقت العناصر المجهولة لتشتيت قوات الأمن.

كما أشار "طاحون"، إلى أن وسائل الإعلام النمساوية وصفت الحادث بالإرهابي، وبلغ عدد الإصابات نحو 15 إصابة، بعد أن تمكن المجهولين بالاحتفاظ برهائن في شارع "مارياهلف" بالحي السادي والسابع، وذلك بعد مطاردة قوات الأمن لهم.

وكان هناك عدد من وسائل الإعلام المختلفة تستعد لتغطية اليوم الأخير قبل بداية الحظر، إلا أن الحادث بدأ في ذلك الوقت، حسبما نقل إسلام عن وسائل الإعلام النمساوية.

يشار إلى أن الشرطة النمساوية ترجح أن تكون هذه المجموعة من العناصر التركية المتطرفة التى نفذت أعمال شغب سابقة فى نفس المنطقة قبل شهور.

وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم على الكنيس اليهودي، استهدف أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز، متحدثة عن إصابة رجل شرطة بإطلاق نار.

بدورها، أكدت الشرطة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى انتشار كثيف لقواتها للتعامل مع الوضع.