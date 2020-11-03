أديب يعلق على خناقة فضل وكهربا: هو فيه إيه يا جماعة؟

علق الإعلامي عمرو أديب على بيان اتحاد الكرة حول المشادة بين محمد فضل ولاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، وذلك خلال حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال أديب: "اتحاد الكرة المبجل نزل بيان عن انتهاء المشكلة العويصة بين فضل وكهرباء والبيان قعد على الموقع 13 دقيقة واتشال"، مشيرًا إلى أن النتيجة هي تصالح فضل وكهربا، وانتهى الموضوع.

وأضاف متسائلًا: "السؤال المهم هو إحنا ليه بقت الحاجات بتاعتنا حادة قوي كده على طول"، معترضًا على إهمال الموقف الإنساني لظهور مؤمن زكريا وزوجته وحصول الأهلي على درع الدوري والحديث حول المشاجرة التي استمرت 3 دقائق ونصف والتي لم ينجح اتحاد الكرة في نشر تفاصيل البيان الخاص بها "هو فيه إيه يا جماعة".

وتابع: "الشخصيات العامة والكبيرة بتأثر في شباب وفي ناس وفي جمهور وجماهير الأهلي بالملايين وبنتحدث عن الغالبية العظمى من الشعب المصري اللي للأسف أهلاوية".