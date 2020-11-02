عمرو أديب عن لقاء ماكرون في الجزيرة: إيه موقف الجبنة المثلثات؟

علق الإعلامي عمرو أديب على لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قناة الجزيرة القطرية رغم دعواتها لمقاطعة فرنسا، قائلا: "النهاردة الجزيرة نسيت المقاطعة وفاكرة بس ماكرون ومختارة له أجزاء بعينها، بيفكر إزاي والحرية في فرنسا، بس هو ذكي وقالك أنا أجيب الحمار من أذنيه أو التور من قرنيه، مين اللي عامل دوشة، ومين أكثر القنوات تطرفا وبيستغل الموضوع مين بتاع تركيا فقالوله الجزيرة".

وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، "اللي قالكم قاطعوا فرنسا هما أول ناس اتعاملوا مع ماكرون، دة مش غلط، بس بوريك النفاق وإزاي حد عاوز يعلي حد فوق بالدين وحد عاوز ينزله تحت بنفس الطريقة، عاوز أسأل سؤال لقناة الجزيرة، هي المقاطعة خلصت؟ طب قولوا لنا، نسيوا الجبنة المثلثات؟ وبقالهم ساعة الخبر الأول على النشرة هو تصريحات ماكرون امبارح".

وتابع: "أنت غيرت موقفك ليه؟، ومش بتكلم عن الرسوم المسيئة، بس بتكلم على استغلال الناس والدين علشان توصل لغرض، ومن أول يوم قولتلكم دي معركة سياسية لينا حق فيها، وأسهل طريقة لاستغلال الإنسان بعاطفته الدينية، وهو دة اللي عملته الجزيرة، برجع تاني وأقول آن الأوان نروح للمجتمع دة ونقوله لو سمحت اللي انتوا بتعملوه دة غلط، لازم ندخل في هذا الحوار والجدل، ونعرفهم الفرق بين العنصرية ومعاداة الدين الإسلامي".

وواصل: "كل المذيعين في الجزيرة بالأمر امبارح كتبوا تويتات، ولكن ماكرون ذكي واستغلهم وهما عشان عندهم مصالح في فرنسا 40 مليار يورو استثمارات خايفين عليهم، وبكرة هتشوفوا، هيروحوا يطيبوا خاطر أردوغان، وفي النهاية هي معركة سياسية وتم استغلالنا فيها".