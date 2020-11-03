فتح باب التقديم لـ2500 وظيفة بالقليوبية.. الراتب 5 آلاف جنيه

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، ستفتح أبوابها اليوم لتلقي طلبات وقبول أوراق الراغبين في العمل بالقطاع الخاص في 2500 وظيفة لجميع فئات الشباب وحديثي التخرج من حملة جميع المؤهلات من الذكور والإناث من أبناء محافظة القليوبية، وتتراوح مرتبات الوظائف بين 2000 حتى 5000 جنيه.

الوزير يشدد على ضرورة تسهيل وتيسير إجراءات تلقي الطلبات

وأضاف سعد الدين، أنّ محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجّه مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتسهيل والتيسير على المواطنين عند تلقي طلبات التعيين في الوظائف.

وتواصل وزارة القوى العاملة، تلقي طلبات التوظيف لـ3 آلاف وظيفة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقعها الإلكتروني www.manpower.gov.eg، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 حتى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات، خلال النصف الثاني من شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

سعفان: الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس بخلق فرص عمل كريمة لشباب الخريجين

وأكد وزير القوى العاملة أنّ نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، التي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأوضح أنّ النشرة تهدف إلى عرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وتتولى الإدارة المختصة ترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

ولفت إلى أنّ فرص العمل المتوافرة منها 600 فرد أمن براتب يصل لـ3 آلاف جنيه، 515 عامل إنتاج، 476 عامل خياطة، 162 مشرف أمن، 56 فني لحام، 50 فني دوكو، 20 فني خراطة، 20 فني برادة، 20 فني فايبر، 13 مندوب مبيعات، 30 عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مهندس صيانة PLC يصل الراتب لـ6000 جنيه، مهندس جودة، مهندس إنتاج، مدرس دراسات اجتماعية، مدرس علوم، مدرس رياضيات، مدرس لغة عربية خبرة 3 سنوات ولا يزيد السن عن 30 عاما، محاسبين، أخصائي شؤون عاملين، مصمم جرافيك، رسام أوتوكاد، مدير إنتاج وميكانيكا إنتاج براتب 15 ألف جنيه حسب الخبرة، سائق كلارك، سائقي مبيعات، عمال تشغيل ماكينات، وعمال طباعة.