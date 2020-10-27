للشباب الجادين في عمل مشروع.. تعرف على فرص الاستثمار بمراكز الشباب

حققت وزارة الشباب والرياضة، أرباحا كبيرة خلال العامين الماضيين، من خلال المشروع الاستثماري الكبير الذي أعلنت عنه الوزارة، بطرح الاستثمارات بنظام حق الانتفاع الـ"BOT" في مراكز الشباب التي يبلغ عددها في جميع محافظات مصر حوالي 4500 مركز شباب.

11 فرصة استثمارية توفر مئات الوظائف بجميع المحافظات

"الوطن" تنشر أهم فرص الاستثمار التي يمكن أن تستثمر في مراكز الشباب، وتتوفر من خلالها مئات الوظائف للشباب في حوالي 4500 مركز شباب بجميع محافظات الجمهورية، والتي من خلالها يعود النفع على الأطراف الثلاثة للمشروع والمتمثلة في وزارة الشباب، والمستثمر، ومركز الشباب محل الاستثمارات.

- إنشاء ملاعب قانونية وملاعب خماسية.

- صالات رياضية بجميع أنواعها.

- إنشاء حمامات سباحة تدريب ومسابقات.

- إنشاء صالات جيم رجالي وحريمي.

- إنشاء محلات تجارية بجميع أنواعها.

- إنشاء حدائق وملاهي أطفال.

- إنشاء كافتيريات ومطاعم حديثة.

- إنشاء ملاعب نجيل صناعي.

- إنشاء محلات في أسوار بعض مراكز الشباب بالمدن والقرى المتطورة.

- إنشاء أكاديميات رياضية في جميع الألعاب.

- إنشاء قاعات مناسبات.

تقرير لوزارة الشباب يكشف قيمة الاستثمارات بمراكز الشباب

وكانت وزارة الشباب قد أعلنت من خلال تقرير حصلت "الوطن"، على نسخة منه، أنّ الاستثمارات في مراكز الشباب حققت عوائد بلغت 1.3 مليار جنيه، بينما كانت القيمة الانشائية مجمعة لهذه المشاريع 788 مليون جنيه تقريبا، وبلغت قيمة حق الانتفاع 498 مليون جنيه تقريبا، والتي تأتي بغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب.

وأوضح التقرير أنّ العوائد اختلفت بين إنشاء وتطوير أصول جديدة، وعوائد حق الانتفاع من ترسية 278 مشروعا بـ182 مركز شباب في 19 محافظة هي : القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية والإسماعيلية والفيوم وأسيوط والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط والمنيا، إضافة لمحافظة بورسعيد.

32 مشروعا استثماريا في 19 مركز شباب بالقاهرة

ولفت التقرير إلى أنّ عدد المشاريع بمحافظة القاهرة بلغ 32، في 19 مركز شباب، بعائد استثماري بلغ 440 مليون جنيه تقريبا، بينما بلغ عدد المشاريع المنفذة بمحافظة القليوبية 28 مشروعا بـ21 مركز شباب بعائد استثماري 80 مليون جنيه تقريبا، وبمحافظة الجيزة 16 مشروعا بـ12 مركز شباب بعائد استثماري 51 مليون جنيه تقريبا، وفي محافظة الإسكندرية 9 مشروعات بـ6 مراكز شباب بعائد استثماري 219 مليون جنيه.