فرص عمل براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. سباكة وأمن وحسابات

طرح موقع التوظيف "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المحافظات، لمساعدة الباحثين عن وظائف على إيجاد فرصة مناسبة.

وتستعرض "الوطن" وفقا للموقع، عددا من الوظائف والأوراق المطلوبة وكذلك الشروط:

مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: سيراج.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

تاريخ الإعلان: منذ 34 دقيقة.

العمالة المطلوبة: 2.

متطلبات الوظيفة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 23 لـ35 عاما.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

فرد أمن

اسم الشركة: ميلكو ميك.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

تاريخ الإعلان: منذ 57 دقيقة.

العمالة المطلوبة: 1 لـ3.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 20 - 35 عاما.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2500 جنيه مصري.

سباك تركيبات وصيانة

اسم الشركة: معامل ألفا.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

تاريخ الإعلان: منذ ساعة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 25 لـ33 عاما.

المؤهل المطلوب: ابتدائية.

مدير تسويق ومبيعات

اسم الشركة: مجموعة بي إس إس.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

تاريخ الإعلان: منذ ساعة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 -15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 35 لـ70 عاما.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مشرف أعمال نظافة

اسم الشركة: ماميبا.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

تاريخ الإعلان: منذ ساعة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 35 لـ40 عاما.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

فنيون صيانة ميكانيك

اسم الشركة: أتلانتك جروب الهندسية لتكنولوجيا الطاقة.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

تاريخ الإعلان: منذ ساعة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 3- 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 لـ32 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

محاسب مالي

اسم الشركة: ميدل إيست تريدنج.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

تاريخ الإعلان: منذ 11 ساعة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 4 لـ10 سنوات.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 لـ40 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 لـ5000 جنيه مصري.

أخصائي تخطيط إنتاج

اسم الشركة: كوميتكس.

مقر العمل: العامرية - الإسكندرية.

تاريخ الإعلان: منذ ساعة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة لسنتين خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه مصري.