القوى العاملة تواصل استقبال طلبات شغل 3 آلاف وظيفة براتب يصل لـ15 ألفا

كشفت مصادر في الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة، عن استمرار الوزارة في قبول طلبات التوظيف لنحو 3 آلاف وظيفة وفرصة عمل، وفرتها الوزارة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، منذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر الحالي.

إدخال البيانات والتسجيل على موقع الوزارة

ويستطيع الراغب في الالتحاق بهذه الوظائف، الدخول على موقع وزارة القوى العاملة التالي للتسجيل وادخال البيانات الخاصة به: www.manpower.gov.eg .

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قال إنّ الوزارة وفرت نحو 3 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 حتى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات، خلال النصف الثاني من شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

ولفت سعفان إلى أنّ نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، التي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأوضح أنّ النشرة تهدف إلى عرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وتتولى الإدارة المختصة ترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أنّ فرص العمل المتوفرة تشمل: 600 فرد أمن براتب يصل لـ3 آلاف جنيه، 515 عامل إنتاج، 476 عامل خياطة، 162 مشرف أمن، 56 فني لحام، 50 فني دوكو، 20 فني خراطة، 20 فني برادة، 20 فني فايبر، 13 مندوب مبيعات، 30 عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مهندس صيانة PLC يصل الراتب لـ6000 جنيه، مهندس جودة، مهندس إنتاج، مدرس دراسات اجتماعية، مدرس علوم، مدرس رياضيات، مدرس لغة عربية خبرة 3 سنوات ولا يزيد السن عن 30 عاما، محاسبين، أخصائي شؤون عاملين، مصمم جرافيك، رسام أوتوكاد، مدير إنتاج وميكانيكا إنتاج براتب 15 ألف جنيه حسب الخبرة، سائق كلارك، سائقي مبيعات، عمال تشغيل ماكينات، وعمال طباعة.

كما تشمل الفرص مسؤول مبيعات، عضو فريق، كاشير، عمال سنجر، عامل أورليه، عامل مكواة، عامل مقصدار، نجار، استرجي، فني تركيبات، فني تحليج، طباخ، شيف فول وطعمية، مساعد شيف، بائعين وموظفي استقبال، مراقب جودة وعمال نظافة، عمال جرد، عامل حقن، عامل تجميع، وعامل غزل.