تويتر وفيس بوك يضعان تحذيرا على منشور لترامب: محتواها مضلل

علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضعها أمس موقعي تويتر وفيس بوك، في ساعة متأخرة من أمس، والتي وصف فيها قرار للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنّه "خطير جدا".

وكانت المحكمة العليا سمحت الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتين محوريتين في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وقال ترامب في منشور عبر تويتر وفيس بوك: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح، وسيقوّض أنظمة قوانينا بالكامل. كما يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

وأرفق تويتر مع تغريدة ترامب، ما يفيد بإخلاء مسؤوليته، قائلا إنّ محتواها "محل خلاف وربما يكون مضللا" وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وقال متحدث باسم تويتر، إنّ الإجراء يتسق مع "سياسة النزاهة المدنية" التي يطبقها الموقع، مضيفا أنّ تويتر سيقيّد بشكل ملموس التعليقات على تغريدة ترامب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتضمن إخلاء المسؤولية الذي نشره تويتر أيضا، رابطا لمعلومات تؤكد "قانونية وسلامة" التصويت عبر البريد.

من جانبه، نشر موقع فيس بوك إخلاء مسؤولية، نوه فيه بأنّ التصويت عبر البريد ومن خلال مراكز الاقتراع "مشهود لهما بالجدارة بالثقة" في الولايات المتحدة، مشددا على أنّ تزوير الأصوات "نادر جدا".