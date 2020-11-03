بعد حادث البدرشين.. عقوبة القتل الخطأ في القانون: تصل لـ7 سنوات سجن

أسفر حادث مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين، نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى سوزوكي 7 ركاب، ووجهت النيابة العامة لسائق الأخيرة المتهم في الواقعة، تهمة القتل الخطأ.

وتهمة القتل الخطأ جريمة ترتبط بحوادث الطرق؛ إذ أن قضايا حوادث الطرق التي يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجاني بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين في تلك الجريمة، والتي تستعرضها "الوطن"، في السطور التالية:

- الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التي تقع نتيجة حوادث الطرق، أو إهمال طبي أو أي واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون في مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5، وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.

- هناك فرق بين الخطأ العادي والمهني الجسمي، الذي قد يرتكبه طبيب في أثناء إجراء عملية جراحية لمريض، أسفرت عن وفاته أو سائق في أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام، وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة.

- تتوقف شدة العقوبة على عدد ضحايا الحوادث، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فإن ذلك يعد ظرفا مشددا للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطي مواد مخدرة أو مسكر في أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ.

النيابة العامة تقرر حبس المتهم في حادث البدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة العامة حبس المتهم قائد المركبة الأجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منه بيانا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة، واستكمالا للتحقيقات كلفت النيابة العامة "مفتش الصحة" بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث، والتي قد سجلته، وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث، بيانا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.