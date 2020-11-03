عاجل.. مصدر: ارتفاع إصابات كورونا في المنشآت التعليمية لـ75

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية إلى 3 إصابات في المليون، بواقع 75 حالة إصابة بين 25 مليون يعملون بمنظومة العملية التعليمية، من تلاميذ ومعلمين وإداريين والقائمين على العملية التعليمية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الوضع الصحي بالمدارس مطمئن للغاية، ولا إصابات بين صفوف التلاميذ بالمدارس، موضحا أنّ العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة في أسبوعه الثالث، ولا توجد معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

وقال المصدر، إنّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه مديري المديريات التعليمية بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية وفناء المدارس ودورات المياه وتحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ في الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح، للحد من انتشار الفيروس، وحفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح المصدر، أنّ الوزارة استعدت بسيناريوهات عدة حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وجميع أدوات التطهير والتعقيم موجودة بالمدارس، مؤكدا التزام التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في المدارس بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار المصدر، إلى أنّه لا يوجد أي قرار رسمي من قبل الوزارة بإلغاء امتحانات النقل بمختلف الصفوف الدراسية، مؤكدا أنّ امتحانات النقل والشهادات ستعقد خلال العام الدراسي الحالي بشكل طبيعي، والجميع بديوان عام الوزارة يعملون لإنجاح العام الدراسي الجديد الاستثنائي، رغم التحديات الصعبة في ظل جائحة كورونا.

وأكد المصدر، وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة، لمعرفة ما يستجد عن فيروس كورونا وطرق مجابهته، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، مؤكدا أنّ الوزارة ستعبر بهذا العام الدراسي الاستثنائي إلى بر الأمان.