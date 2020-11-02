الحكومة لـ"المواطنين": لا تكرروا أخطاء الموجة الأولى لـ كورونا

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، عملوا على تخزين أدوية البرتوكول العلاجي لكورونا، وبعضهم لم يستخدمها، موضحًا أن بعض المصابين ذوي أعراض بسيطة، ولا تحتاج للمتابعة أو المباشرة، يلجأوا إلى شراء تلك الأدوية من الصيدليات، ويقوموا بعزل أنفسهم ذاتيًا.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرتوكول العلاجي مُحدد الأدوية، ومتوافرة بكثرة حتى أثناء زيادة أعداد المصابين بالفيروس الفترة الماضية، موضحًا أن رئيس الوزراء كان يُتابع بشكل يومي توافر الادوية المطلوبة.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأدوية كانت متوفرة بكثرة، ومصانع الأدوية كانت تعمل بكامل قواتها، وعملت أضعاف أضعاف المطلوب، "ياريت نتعلم من اللي حصل في الموجة الأولى ولا نكرره"، موضحًا أنه بالنسبة لاقتراح وزارة التنمية المحلية بشأن تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية والورش، ليست خاصة بكورونا ولكن بشكل دائم.

وتابع: "عاوزين نحط بقى بشكل عام في الصيف الساعة كام تقفل المحلات، والشتاء تقفل الساعة كام، سواء المحلات داخل أو خارج المولات، بعض الورش في بعض الاماكن السكنية يشتغلوا طول الليل، الورش مش كلها ملتزمة بقرار الغلق، وننتظر قرارًا من رئيس مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل بشأن هذا الأمر".

وعن السياحة قال: "الحمد لله السياحة عاملين فيها شغل كويس جدا، بالتعاون ما بين الوزارات المعنية سواء وزارة السياحة والاثار والطيران المدني أو وزارة الصحة ومصر مقدمة نموذج محترم، والحمد لله الـ 4 شهور اللي عدت كان فيه 370 ألف سائح زي ما عرض وزير السياحة".