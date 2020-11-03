10 تصريحات للحكومة عن كورونا: مواعيد جديدة للمحال وغرامات على الكمامة

اتخذت الحكومة المصرية عددًا من القرارات والإجراءات المهمة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمواجهة الموجهة الثانية من فيروس كورونا على النحو التالي:

مواعيد جديدة لغلق المحال

من المقرر أن يدرس مجلس الوزراء، في اجتماعه المقبل مقترحًا من وزارة التنمية المحلية بفرض مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية والورش، والتي ستكون الساعة 12 منتصف الليل غالبًا للمقاهي والمطاعم، وتبدأ من العاشرة مساءً لبعض الأنشطة، مع زيادة ساعات العمل المتاحة في المدن السياحية، وذلك حسبما أفاد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.

لا عودة للشيشة بالمقاهي في الوقت الحالي

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنّه لا حديث من قريب أو بعيد في الوقت الحالي عن قرار عودة "الشيشة" مرة أخرى إلى المقاهي، وذلك في ظل توقعات بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

تطبيق الغرامات على من لا يرتدي الكمامات

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جميع الجهات المعنية بتطبيق الغرامات على جميع المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي، والمصالح الحكومية، المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحامًا من المترددين عليها.

التوجيه بإتاحة أدوية كورونا في الصيدليات

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الأدوية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، ضمن بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، في المستشفيات والصيدليات الخاصة، ليتمكن من الحصول عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.

متابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بالمدارس والجامعات

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والجامعات، خاصة مع وجود ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، في هذا الشأن.

رفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات

وأكد رئيس الوزراء على توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وكذا توفير المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنّ هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يتم شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي يتم شراؤها ضمن المبادرة، من خلال هيئة الشراء الموحد؛ لضبط الإنفاق وتحقيق مبدأ الحوكمة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدن والمناطق السياحية والمطارات

وفي هذا الصدد؛ وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالاستمرار بنفس الآلية والإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المطارات المختلفة، والمدن السياحية.

توفير أجهزة الـPCR والمعامل بكل محافظة

وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها بالفنادق والقرى السياحية، والخطوات المتبعة لتدريب العناصر بالفنادق على الإجراءات الوقائية، وإصدار تصاريح للمنشآت السياحية المعتمدة من الناحية الطبية، وتوفير أجهزة الـ PCR والمعامل بكل محافظة، حيث تم وضع دليل للإجراءات الوقائية في كل من الأندية الصحية وصالات الجيم، سواء الخاصة أو الملحقة بالفنادق أو القرى السياحية، وتم إرسالها إلى غرفة المنشآت السياحية لإبداء الملاحظات.

تعليق الدراسة حال ظهور إصابات كورونا بالمدارس

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضح أن تعليق الدراسة بأي مدرسة يكون في حال ظهور 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بفصولها الدراسية المختلفة داخل المدرسة وليس في فصل واحد فقط، أما في حال ظهور حالات في فصل واحد فقط يجري إغلاق الفصل، ومن ثم تعقيمه وتطهيره وعودة الدراسة به بعد 10 أيام.