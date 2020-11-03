أمن قنا يمشط "جبل قوص" لضبط مجهولين أطلقوا النار على مندوب مبيعات

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من جهودها لضبط مجهولين أطلقوا النار على سيارة نقل، يقودها مندوب مبيعات، مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية، بجوار محور "الشهيد باسم فكري"، أعلى نهر النيل، الذي يربط الصحراء الغربية بالشرقية.

وقال مصدر أمني إن مجموعات من قوات الأمن تمشط المناطق الصحراوية المجاورة لموقع حادث إطلاق النار، ناحية مركز قوص، لضبط المتهمين، كما يتم اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، يفيد بإصابة مندوب مبيعات لشركة توزيع مواد دهان، إثر قيام لصوص مجهولين بإطلاق النار على سيارة توزيع بويات، أعلى محور "الشهيد باسم فكري"، بدائرة مركز قوص.

وأسفر الحادث عن إصابة "فريد شوقي محمد"، يبلغ من العمر 27 عاماً، مندوب مبيعات بشركة لتوزيع مواد دهان، بطلق ناري في البطن وجرح في الرأس، جرى نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، والتحفظ على السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.