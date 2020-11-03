استقرار الدولار في البنك الأهلي.. وأعلى سعر 15.77 جنيها

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك الإلكترونية، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.77 وللشراء 15.66 جنيه في 20 بنكًا هي: "كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي بيريوس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان و hsbc".

وسجل بنك "الاستثمار العربي" أقل سعر لبيع الدولار، ليباع بـ15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية "الأوروبية" مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.20 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك: "كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي بيريوس.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ليسجل 4.29 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في "كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي بيريوس،.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجل اليورو أعلى سعر للشراء بـ18.36 جنيه، في بنك "المصرى لتنمية الصادرات"، وسجل الإسترليني أعلى سعر شراء بـ20.37 جنيه، في بنك "المصرى لتنمية الصادرات" وهو مستقر.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية شهدت هدوءا، مع توقعات بانتعاشة في الإقبال على شراء الريال السعودي، والدولار فضلا عن شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، خاصة الدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد استقرار سعر الدولار مع خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء واستقرار أسعار السلع.