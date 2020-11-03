تعيين إيهاب أبو بكر نائبا لرئيس هيئة البريد للتحول الرقمي

أصدر شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم، قرارا بتعيين إيهاب أبو بكر، نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمي.

ويتمتع إيهاب أبوبكر بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تصل إلى 30 عاما، تقلد خلالها العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي في العديد من الشركات والمؤسسات العالمية المختلفة.

وإيهاب أبو بكر حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال في الأعمال الدولية (ESLESCA - فرنسا)، وشهادة إدارة المؤسسات المعتمدة (جامعة ولاية فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية)، والبرنامج الشامل للإدارة الحديثة (Insead فرنسا).

وبدأ "ابو بكر" مسيرته المهنية في Yellow Pages، مسؤولا عن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بالشركة، من خلال التعاون مع المكتب الرئيسي للشركة في كندا، وساهم في إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ومصفاة نفط الشرق الأوسط (MIDOR)، وانضم بعد ذلك إلى مجموعة مانتراك، الموزع الوحيد المعتمد لمصنع الآلات الثقيلة "كاتربيلر" في 12 دولة، مع مكتبها الرئيسي في المملكة المتحدة، وخلال فترة عملة مع الشركة، والتي وصلت إلى 18 عاما، لعب دورا أساسيا في إنشاء قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة، طبقا للنظم التكنولوجيا الحديثة.

كما أصبح إيهاب أبو بكر مسؤولا عن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة للمجموعة بأكملها، عبر 12 دولة، وفي عام 2013، كلف بإعادة هيكلة قطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة (Vanguard Logistics Service VLS)، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة خدمات "شحن، ولوجستية"، لها أكثر من 120 مكتبا منتشرة في 30 دولة، وقد نجح في إعادة تقييم قدرات وظيفة تكنولوجيا المعلومات، وإعادة هيكلة تشغيل تكنولوجيا المعلومات، واختيار وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP جديد للشركة.

كما عمل "أبو بكر" خلال هذه الفترة CIO لمجموعة لـVLS، وكذلك لمجموعة Mantrac في نفس الوقت، وعمل أيضا كعضو مجلس إدارة في UHL، الشركة القابضة التي أنشئت حديثا لمجموعة مانتراك، التي تأسست في دبي.