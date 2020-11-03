إحياء راقصة عيد ميلاد داخل مركز شباب يثير غضب أهالي قويسنا

سادت حالة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور لراقصة في كافتريا بمركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد داخب مركز الشباب، ما أثار غضب المواطنين على مستوى المحافظة وظهر ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى طارق الحداد رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان في المنوفية، غضبه ما حدث من استغلال مركز الشباب في وجود راقصات، مؤكدا أن جميع أهالي قويسنا غاضبون مما حدث داخل مركز الشباب، مطالبا بالتحقيق مع مدير المركز وشركة الأمن لأنه من غير المعقول تواجد عضو مجلس الإدارة على مدار اليوم.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الإثنين، إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا، بعد أن تبين للوزارة صحة الوقائع التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز، وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا المركز.

وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة من جانبها تدعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ الأنشطة والمشروعات في ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.