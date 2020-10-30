نائب محافظ المنوفية: تنسيقية شباب الأحزاب لا تعبر عن صوت واحد

قال محمد موسى عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ المنوفية، وأحد المتحدثين في الجلسة الأولى للصالون السياسي للتنسيقية، إن شباب التنسيقية، ليسوا صوتا واحدا كما يدعي البعض، مؤكدا أن المجموعة التي أطلقت التنسيقية سألت نفسها سؤالا: "إحنا محتاجين إيه هل محتاجين صوت واحد، وكانت الإجابة لا والكل رحب بذلك".

"موسى": توسعنا لنضم كل الأطياف في مصر وشعارنا يدل على ذلك

وأضاف "موسى" خلال كلمته في الجلسة الأولى أن التنسيقية تتوسع من أجل ضم كل الأطياف، مضيفا: "ولما جينا نختار شعار التنسيقية، اخترنا خريطة مصر علشان نعبر عن مصر كلها والإيدين هي أيدي الشباب اللي هينفذ اللي بنحلم به، والرابط بهم هو شعار مصر الوطني، فإحنا لسنا صوت واحد" .

وتابع: "أنا كنت من الرافضين للتعديلات الدستورية، إذا كنت تحمل نوعا من الرؤى والأفكار بشكل صحيح وإذا توليت المسؤولية تقدر تنفذها وما تهربش منا وكان اليقين أن ننهض بالوطن، وبنقدر نطلع ورقة عمل من اختلافنا بينا وبين بعض وقدرنا نطلع منتج لمصلحة مصر وليس مصلحة حزبية ضيقة".

وتتناول الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعباً فاعلاً في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

يدير الجلسة الإعلامي أحمد عبدالصمد، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.