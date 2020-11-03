التحريات: علاقة شذوذ وراء ذبح مسن في شقته بالمرج

في أقل من 24 ساعة نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، في كشف غموض العثور على مسن مذبوحا داخل شقته في منطقة المرج بالقاهرة.

وتوصلت التحريات إلى أن علاقة شذوذ وراء ارتكاب الواقعة، وتم تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجناية وأيد ما جاء في التحريات، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان مأمور قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من أحد الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق في العقار المقيم به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وبكسر باب الشقة محل البلاغ بعد استئذان النيابة العامة، تبيّن العثور على جثة ذكر في العقد الخامس من العمر مذبوحا وفي حالة تحلل داخل شقته ويرتدي كامل ملابسه، وتبين من المعاينة وجود بعثرة في محتويات الشقة.

كما كشفت المعاينة عدم وجود كسر في منافذ الشقة محل الواقعة، وهو ما يؤكد أن المتهم معلوم لدى الجاني وعلى صلة به.

وجرى التحفظ على محتويات الشقة مسرح الجريمة، واستدعاء ضباط الأدلة الجنائية ورفع البصمات، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.

كما جرى استجواب الأشخاص الذين اتهموا في قضايا قتل من قبل، وفحص جميع المفرج عنهم حديثا من السجون بعد قضاء العقوبة في قضايا مماثلة.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينه من دماء المجني عليه وعرضها على المعمل الكيماوي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة وعرضهم عليها، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب وفاه المجني عليه.