"القوى العاملة" تعلن توفير 2442 فرصة عمل: الرواتب تصل لـ15 ألف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ الوزارة تمكّنت من توفير 2442 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال النصف الثاني من شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، إنَّ نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أنَّ النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان، أن فرص العمل المتوفرة تشمل:

- 600 فرد أمن براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.

- 515 عامل إنتاج.

- 476 عامل خياطة.

162 مشرف أمن.

- 56 فني لحام.

- 50 فني دوكو.

- 20 فني خراطة.

- 20 فني برادة.

- 20 فني فيبر.

- 13 مندوب مبيعات.

- 30 عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- مهندس صيانة PLC يصل الراتب لـ6000 جنيه.

- مهندس جودة.

- مهندس إنتاج.

- مدرس دراسات اجتماعية.

- مدرس علوم.

- مدرس رياضيات.

- مدرس لغة عربية خبرة 3 سنوات ولا يزيد السن على 30 سنة.

- محاسبين.

- أخصائي شؤون عاملين.

مصمم جرافيك.

- رسام أوتوكاد.

- مدير إنتاج وميكانيكا إنتاج براتب 15 ألف جنيه حسب الخبرة.

- سائق كلارك.

- سائقا مبيعات.

- عمال تشغيل ماكينات.

- عمال طباعة.

- مسؤول مبيعات وعضو فريق.

- كاشير.

- عمال سنجر.

- عامل أورليه.

- عامل مكواة.

- عامل مقصدار.

- نجار.

- استرجي.

- فني تركيبات.

- فني تحليج.

- طباخ.

- شيف فول وطعمية.

- مساعد شيف.

- بائعون وموظفي استقبال.

- مراقب جودة.

- عمال نظافة.

، وعمال جرد.

- عامل حقن.

- عامل تجميع.

- عامل غزل.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: