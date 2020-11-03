المصريون بالخارج يواصلون التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النواب

يواصل المصريون بالخارج في 124 دولة، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك من خلال ملء وطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ثم إرسالها عبر البريد إلى مقار البعثات الدبلوماسية.

وتستقبل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج فى 140 لجنة انتخابية، أوراق الاقتراع حتى يوم 6 نوفمبر الجاري الساعة 9 مساءً، وذلك بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ودعت وزارة الخارجية، المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء لطبع وملء بطاقتي الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، وذلك استمراراً للتنسيق بين الوزارة والهيئة، وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب دوائر 13 محافظة هى القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.