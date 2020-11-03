في أقل من 48 ساعة.. حادث جديد في البدرشين يودي بحياة شاب

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن سائق الميكروباص كان يسير بسرعة واصطدام بالسيارة الأخرى من الخلف ما أدى إلى مصرع قائدها وإصابة سائق الميكروباص.

وجرى رفع آثار الحادث، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة وصرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

يذكر أن منطقة البدرشين قد شهدت مساء أمس الأول، واقعة تصادم حيث صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، ما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مسرح الحادث لمعاينة المركبات محل الحادث، وسأل المحققون أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق.

وسألت النيابة العامة، عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.

بينما استجوبت النيابة العامة قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم قائد المركبة الأجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة.

واستكمالًا للتحقيقات كلفت النيابة العامة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.