عند شراء شقة.. انتبه لـ9 أشياء: أهمها ترخيص البناء والأرض

شراء وحدة سكنية "شقة" في أى منطقة سكنية مكلف، وقد يكون "تحويشة عمر العميل"، لذلك إذا قررت شراء شقة بغرض السكن أو تحويلها لعمل إدارة أو تجاري، فهناك بعض الإجراءات التي يجب التأكد منها حتى لا تتعرض الوحدة للإزالة، أو تكتشف فيما بعد أن عليها نزاع قانوني أو مشاكل تعرضك للمساءلة، وتتسبب في ضياع حقوقك المادية.

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان سلامة الوحدة السكنية، وأنها لن تتعرض لأي إزالة أو مخالفات، وفقًا للمحامي محمد محسن.

خطوات التأكد من سلامة الوحدة السكنية قبل الشراء

1- اطلب من صاحب العمارة أن يقوم بتحضير بعض المستندات اللازمة لتسجيلها في العقد المبرم، حتى لا تتعرض للمساءلة فيما بعد.

2- نسخة من رخصة الأرض، وكيفية الحصول عليها، وإذا كانت الأرض حاصلة على رخصة مباني وليست زراعية.

3- كذلك الأمر بالنسبة للمبني، يجب أن يذكر رقم رخصة البناء، والتأكد من عدد الأدوار، ومن أن الشقة التي تشتريها داخل الأدوار الشرعية.

4- إذا كانت الوحدة تم التعامل معها سابقا، فيجب ذكر البيانات كافة في التعامل على الشقة، مثل إن كانت لورثة وتم بيعها، ويجب ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة.

5- ذكر تاريخ شراء الشقة، وتحميل صاحب الشقة الأصلي أي مستحقات قديمة لعداد الكهرباء أو المياه، ويفضل الحصول على مخالصات رسمية قبل كتابة العقد.

6- الحصول على نسخة من الرسومات الهندسية للوحدة السكنية، التي توضع "تقسيمة الشقة" ومساحتها الفعلية، وأنها مطابقة للوحدة.

7- تحديد سعر الوحدة بشكل مفصل وطريقة الدفع؛ حتى لا يكون هناك إخلال من طرف تجاه الآخر.

8- يجب تسجيل العقد في الشهر العقاري؛ لمنع التلاعب أو بيع الوحدة لأكثر من شخص، أو الحصول على صحة توقيع في المحكمة؛ إذ يحضر الطرفان، ويقومان بالتوقيع على عقد البيع أمام القاضي، ما يعتبر إثبات ملكية.

9- يرفق بالعقد محضرا موثقا من الشهر العقاري، بالتصديق على إمضاء البائع والمشتري، بأن التوقيع صحيح ووقع أمامه.