فيديو.. رانيا يوسف توجه نصيحة لـ درة بعد الزواج

وجهت الفنانة رانيا يوسف نصيحة للفنانة درة بعد عقد قرانها، وقالت "رانيا" لـ درة ألف مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة.

وأضافت "رانيا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "et بالعربي": "أنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وجوازها".

وعلى جانب آخر كانت قد نشرت الفنانة بشرى، مقطعا مصورا لها في حفل زفاف الفنانة التونسية درة، ورجل الأعمال المصري هاني سعد، المقام حاليا بمدينة الجونة الساحلية، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

وظهرت درة في المقطع وهي ترقص مع بشرى وخالد الصاوي وشريف رمزي، على نغمات أغنية "تعالى" للمطرب رامي صبري، حيث سادت حالة من البهجة والسعادة بين الحضور.

كما حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة الفنانة درة بعد عقد قرانها، ونشرت "فيفي" عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" مقطع فيديو من حفل الزفاف وظهرت به درة وزوجها هاني وهما يرقصان على إحدى الأغنيات، وعلقت فيفي عبده على مقطع الفيديو قائلة: "الف مبروك حبيبتي درة وعريسك هاني ربنا يهنيكم ويسعدكم يا رب".

كما حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الزفاف وجاء منهم كل من أحمد السقا، بشرى وخطيبها رجل الأعمال سالم هيكل، ومحمد جمعة ومي كُريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن وغيرهم، كما حرص عدد آخر من الفنانين على تهنئتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أبرزهم لطيفة، لقاء الخميسي، نادية الجندي، حسن الرداد، هند صبري ونسرين إمام.