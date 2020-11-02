فيديو.. فيفي عبده تهنئ درة وهاني سعد بزواجهما: ربنا يهنيكم

حرصت الفنانة فيفي عبده، على تهنئة الفنانة درة وزوجها هاني سعد بعد عقد قرانهما، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو من حفل الزفاف.

وعلقت "فيفي" قائلة: "ألف مبروك حبيبتي درة وعريسك هاني، ربنا يهنيكم ويسعدكم يا رب".

ويقام حاليًا حفل زفاف الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وهو الفندق الخاص الذي يمتلكه رجل الأعمال سميح ساويرس.

وكانت استعانت الفنانة التونسية درة، بآية من الكتاب المقدس لإعلان نبأ زفافها فكتبت: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان .. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الزفاف، منهم: "أحمد السقا، بشرى وخطيبها رجل الأعمال سالم هيكل، ومحمد جمعة ومي كُريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن وغيرهم.

كما قدّم بعض نجوم الفن التهنئة للعروسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزهم: "لطيفة، لقاء الخميسي، نادية الجندي، حسن الرداد، هند صبري ونسرين إمام".