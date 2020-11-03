ضبط سيدة استدرجت طفلتين لسرقة مصوغاتهما في الغربية

تلقى مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية، بلاغا يفيد بأنّ مجموعة من أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، بتتبع مركبة "توك توك" بها سيدة وطفلتين وضبطها.

على الفور جرى الانتقال، وبالفحص تبين أنّ (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية)، استدرجت طفلتين عمرهما (9 سنوات) مقيمتان بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية)، بزعم شراء كتب دراسية لهما، واستوقفت مركبة "توك توك" لتوصيلها لإحدى القرى بدائرة المركز.

وعقب علم أسرتيهما والجيران بتغيبهما، تتبعوا خط سير مركبة "التوك توك" وجرى ضبطها، وتبيّن إصابة المتهمة بجروح متفرقة وكدمة بالعين اليمنى نتيجة تعدي الأهالي عليها، كما تبيّن عدم علم السائق بقصد المتهمة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد سرقة القرطين الذهبيين الخاصين بالطفلتين، إلا أنّها لم تتمكن من ذلك لضبطها بمعرفة الأهالي، وأضافت بارتكاب واقعة مماثلة بدائرة مركز شرطة زفتى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.