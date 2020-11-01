ضبط سيدة تروج لأعمال منافية للآداب عبر صفات الإنترنت

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إحدى الصفحات على أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات، التي تبدي من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المٌشار إليها، وتبين أنها إحدى السيدات (بدون عمل– مقيمة بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها (2 هاتف محمول أحدهما محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة، التي تؤكد نشاطها الآثم- مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي).

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، مؤكدة أنها أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.