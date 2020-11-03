520 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع أسوان

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي نطاق قطاع أسوان والذي يبلغ عدد المشتركين به نحو (540 ألف) مشترك، شهدت الفترة من يوليو 2014 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، باستثمارات تصل لنحو 520 مليون جنيه كخطة استثمارية وطموحة.

وجرى الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة الطموحة والممولة بقرض لقطاع كهرباء أسوان بقيمة 480 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%، وجرى تنفيذ ما يلي:

إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 2 موزع.

إحلال موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 3 موزع.

تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 83 محول.

احلال محولات قدرات مختلفة بعدد 274 محول.

تركيب أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 71 كشك.

احلال أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 164 كشك.

تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 64 وحدة.

احلال وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 56 وحدة.

تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 729 عامود.

احلال أعمدة جهد متوسط بعدد 22 عامود.

تركيب موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 113 طنا.

احلال موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 6 أطنان.

انشاء كابلات جهد متوسط بطول 295 كم.

احلال كابلات جهد متوسط بطول 85 كم.

تركيب لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 19 لوحة.

احلال لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 98 لوحة.

تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 531 عامود.

احلال أعمدة جهد منخفض بعدد 7159 عامود.

تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول 141 كم.

احلال موصلات معزولة جهد منخفض بطول 4479 كم.

انشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 9 كم.

احلال خطوط كابلات جهد منخفض بطول 17 كم.

وجرى تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية (الذاتية + حياة كريمة) بقطاع كهرباء أسوان، والممولة ذاتيا من موارد الشركة بقيمة 40 مليون جنيه من المعتمد للخطة بنسبة تنفيذ 100%، وجرى تنفيذ ما يلي:

تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 52 محولا.

احلال محولات قدرات مختلفة بعدد 65 محولا.

تركيب أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 48 كشك.

احلال أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 48 كشك.

تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 8 وحدة.

احلال وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 2 وحدة.

تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 7 عامود.

احلال أعمدة جهد متوسط بعدد 33 عامود.

تركيب موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 20 طنا.

احلال موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 7 أطنان.

انشاء كابلات جهد متوسط بطول 20 كم.

احلال كابلات جهد متوسط بطول 3.66 كم.

تركيب لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 4 لوحات.

احلال لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 17 لوحة.

تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 143 عامود.

احلال أعمدة جهد منخفض بعدد 628 عامود.

تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول 24 كم.

احلال موصلات معزولة جهد منخفض بطول 142 كم.

انشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 5 كم.

احلال خطوط كابلات جهد منخفض بطول 3 كم.

وخلال العام المالي 2019/2020، جرى تغيير خطوط هوائية جهد متوسط لكابلات أرضية بقطاع كهرباء أسوان لـ50 عملية بنحو 18 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمشروعات المنفذة للغير، تعتمد الشركة على إمكانياتها الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية مشروعات المياه والصرف والمصانع والمدارس والري، إلخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، وجرى مراعاة أن يكون التنفيذ وفقا للمواصفات الفنية.

وجرى تنفيذ مشروعات لحساب الغير بقطاع كهرباء أسوان خلال العام المالي 2019/2020 بقيمة قدرها 142 مليون جنيه.

وسعيا لرفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقا لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، ما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين، وجرى تنفيذ ما يلي:

- إنشاء موزعات جديده في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية.

- إنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلاً من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال

- إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

- تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة.

- تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.

- إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وشدد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضا على الاهتمام بتفعيل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.