تطوير شبكات توزيع الكهرباء في الإسماعلية بـ 30.6 مليون جنيه

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك، واتباع كل الإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وفي التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الإلكترونية المختلفة.

ففي نطاق قطاع الإسماعيلية، نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات حتى 31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع، وتحسين الخدمة للمشتركين منها إحلال وتجديد المهمات من عام 2017 حتى الآن متضمنة 325 كم موصلات جهد منخفض، 32233 كم موصلات جهد متوسط، 6724 متر كابلات جهد منخفض 16904 متر كابلات جهد متوسط، 1262 عامود جهد منخفض، و379 عامود جهد متوسط بتكلفة 30.6 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، تحرر 4356 محضرا بقيمة تصل إلى 6.2 مليون جنيه، وبلغ عدد المحاضر التي حررت من خلال شرطة الكهرباء 22333 بقيمة 15 مليون جنيه.