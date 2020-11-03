4 سيارات إطفاء لإخماد حريق بعقار في الجيزة

نشب حريق محدود في عقار سكني بالقرب من فندق شهير بمحافظة الجيزة، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق محدود في عقار سكني بالقرب من فندق شهير بالجيزة، وعلى الفور جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والمعاينة تبين نشوب حريق محدود في غرفة المصعد الكهربائي الخاص بالعقار سكني المجاور لفندق شهير، وتمكنت القوات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وجرى اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.