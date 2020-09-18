السيطرة على حريق محدود في مخلفات حديقة بجوار برج القاهرة

قال مصدر أمني، إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب في مخلفات حديقة بجوار برج القاهرة

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق محدود في حديقة بجوار برج القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق محدود في مخلفات أشجار حديقة الزهرية بجوار برج القاهرة، وتمت السيطرة عليها وإخماد النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، إن تكرار نشوب الحرائق بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف من كل عام.

وأوضح أن هناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها المواطنون وأصحاب المنشآت التجارية والمصانع والتي تسبب اشتعال الحرائق، كما وجه بعض النصائح التي من خلالها يمكن الحد من تكرار مثل تلك النوعية من الحوادث.

وأضاف عبد القادر أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف يُهيئ كافة المباني لحدوث الاشتعال، لأن درجات الحرارة المرتفعة تعمل على تسخين الأسطح المُعرضة للشمس، وتشتد الحرارة داخل الأماكن المسقوفة، مع العلم أن كل مادة لها درجة حرارة معينة للاشتعال.