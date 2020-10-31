السيطرة على حريق محدود داخل مصنع ملابس بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة لتخزين الملابس، أعلى مصنع في مدينة العبور، ومنعت امتداد النيران إلى باقي أقسام المصنع أو المصانع المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في غرفة لتخزين منتجات مصنع للملابس بمدينة العبور، وعلى الفور انتقل العقيد هيثم شحاتة، وكيل إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، وبالفحص تبين أن المصنع للملابس الجاهزة، مقام على مساحة 1000 متر مربع، وأن الغرفة محل الحريق تقع أعلى المصنع، على مساحة 300 متر، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، تسبب في اشتعال النيران في بعض الملابس المخزنة بالغرفة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمنزل في شارع "إبراهيم الدسوقي" بمنطقة "بيجام"، في مدينة شبرا الخيمة، نتيجة تسرب غاز، وأتت النيران علي محتويات طابقين من المنزل دون خسائر بشرية، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.