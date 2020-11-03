ضبط 3 كيلو حشيش وهيروين قبل ترويجها على طلاب المدارس

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، والجهات المعنية وعدد من مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط (12) متهما بمحيط عدد من المدارس والجامعات بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الإسكندرية - البحيرة – مطروح – أسوان - بني سويف – أسيوط - سوهاج).

وعثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد المخدرة، وذلك على النحو التالي:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (2,560 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (253 جراما).

كمية من مخدر الأفيون، وزنت (100 كيلو جرام).

(264) قرصا مخدرا.

(180) قرص مؤثر على الصحة النفسية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.