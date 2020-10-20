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محمود مسلم

ضبط شخصين غسلا 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات في سوهاج

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الوطن
11:34 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة سوهاج) بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية.

جاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ35 مليون جنيه تقريباً.

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