حملات لضبط تجار المخدرات.. وتحريز 8 كيلو هيروين بـ6 ملايين جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من ضبط (كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى قدره 24 ألف ريال يمنى – 100 ريال سعودى - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، يحمل جنسية إحدى الدول) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة وعقب وصوله للبلاد قادماً من إحدى الدول العربية ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 5,600,000 مليون جنيه) تقريباً.

ضبط 400 طربة لمخدر الحشيش بحوزة تشكيلاً عصابياً بمطروح

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة على نطاق واسع وترويجه على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة بالتنسيق مع مجموعات العمل المشتركة بإستهدافهم، وأمكن ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص (عاطلان – آخر بالمعاش، لهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح، وبحوزتهم (عدد 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطهم والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫800٫000– إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً).

كما أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن إستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد والأقراص المخدرة بقصد الترويج والإتجار وذلك على النحو التالى:-

Û ضبط (عاطل " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحيازته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 285 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

Û ضبط (عاطل " له معلومات جنائية" ، ربة منزل - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) .. حال تواجدهما بمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 320 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

Û ضبط (إثنين قائمين على إدارة صيدليتين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) .. لقيامهما بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح ، وحيازتهما عقاقير ومنشطات غير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها .. بلغت جملتها (1732 قرص "منشطات – أدوية مهربة جمركياً" – 160 قرص مخدر).

Û ضبط (سائق ، عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية) .. حال إستقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (821 قرص وأمبول لأدوية مؤثرة على الصحةى النفسية والعصبية "مجهولة المصدر").

Û تم إتخاذ الإجراءات القانونية.