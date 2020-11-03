جنايات شبين تستأنف محاكمة قاتل زوجته "ليلة الدخلة" بالمنوفية

تستأنف محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، محاكمة قاتل زوجته في "ليلة الزفاف"، بدائرة مركز الباجور، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "مقتل عروس الباجور"، وسط توقعات بأن تصدر المحكمة قرارها اليوم، بعد تأجيل القضية لأكثر من مرة.

وقال "أحمد الشيهي"، محامي أسرة العروس المجني عليها، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، خلال جلستها اليوم، إلي عدد من المرافعات حول القضية، معرباً عن توقعه صدور الحكم في الواقعة اليوم، بعد تأجيلها لفترات طويلة .

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة الباجور، يفيد باستقبال المستشفى العام "م. ر. ع."، 19 سنة، جثة هامدة، بعدما أقدم زوجها على قتلها في "ليلة الدخلة"، وبالانتقال إلى محل الواقعة، وبسؤال شقيقها أكد أنه ذهب الى شقيقته يوم "الصباحية" للاطمئنان عليها، وفوجئ بزوجها يفتح الباب وبيده سكين ملطخ بالدماء، ووجد شقيقته ملقاة على الأرض غارقةً في دمائها.

كما أكد ابن خال القتيلة أنه لم يخطر على بال شقيق العروسة أن يكون عريسها قد قام بقتلها، حيث سأله مازحاً: "إيه الدم والسكين ده؟.. هو فيه حد بيدبح فراخ يوم الصباحية؟"، فرد العريس ضاحكاً: "ادخل شوف الفراخ اللي جوه"، قبل أن يقوم بإغلاق الباب على العروس وشقيقها.

وفي وقت سابق، أمرت محكمة جنايات شبين الكوم بإيداع الزوج، ويُدعى "محمد م. ع."، مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهرين، للتأكد من سلامته العقلية، بعد طلب من المحامي الموكل بالدفاع عنه، كما استمعت المحكمة إلى أقوال والدة المتهم وشقيقته التوأم، للتأكد من الصحة العقلية للزوج القاتل.

وأكد التقرير الذي أعدته إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه تم فحص المتهم بقتل زوجته ليلة الصباحية، بمعرفة لجنة ثلاثية بالمستشفى، وتم عمل التقرير الطبي العقلي المطلوب، حيث خلص التقرير إلى أن حالته لا تستدعي حجزه بالمستشفى، لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي.

وأوضح التقرير أن الكشف الطبي النفسي والعقلي على المتهم، أكد أنه لا يوجد لديه اضطراب في الحركة أو الاتزان، وكلامه متناسق وإجابته مناسبة للأسئلة الموجهة إليه، ولا يوجد نسبة هلاوس من أي نوع أو سلوك هلوسي، ولا يعاني من أي شكل أو محتوى في مجرى التفكير، وقادر على الإدراك والاختيار.

وشدد تقرير الطب النفسي والعقلي على أن المتهم المذكور لا يوجد لديه في الوقت الحالي، وفي وقت الواقعة محل الاتهام، ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي ناف للمسؤولية الجنائية، وهو سليم الاختيار والإدراك، والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.