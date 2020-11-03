"المحافظة على القرآن الكريم" تسدد مصروفات الطلاب غير القادرين في ترسا 

قال الدكتور مصطفى يوسف حجاج، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم بقرية ترسا مركز طوخ، إن الجمعية سددت مصروفات الطلاب غير القادرين بمدارس القرية.

وأشار إلى أن أعضاء الجمعية عليهم واجب اجتماعي تجاه المحيطين بهم في شتى مجالات التنمية ليس فقط بناء المعاهد الأزهرية والمساجد، إنما الاهتمام بالبشر لأن بناء الإنسان أفضل من الاهتمام بالحجر.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها جمعية المحافظة على القرآن الكريم لمساعدة طلاب المدارس بالقرية في سداد المصروفات الدراسية، لرفع المعاناه ومساعدتهم علميا واجتماعيا، مشيرا إلى أن دور الجمعية يقوم على تعمير المجمتع وعلى وجه الخصوص الإنسان من النواحي المادية والعلمية والصحية.

وأكمل: "قمنا بعمل حصر شامل لكافة الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية في جميع مدارس القرية وجار السداد عنهم بعد التحقق من الحالة الاجتماعية لجميع الطلاب بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية"، مؤكدا أن الجمعيه تقوم بكل هذه الأعمال الخيرية بفضل التبرعات التي ترد إليها والمساعدات من القادرين ورجال الأعمال بالقرية والقرى المجاروة.

في وقت سابق وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على فتح فصول جديدة للقسم العلمي بمعهد فتيات "ترسا" الأزهري، بدائرة مركز طوخ، في محافظة القليوبية، إلى جانب فصول القسم الأدبي، لخدمة فتيات القرية والقرى المجاورة، خاصةً وأن المعهد يخدم خمس قرى، أي مايقرب من 200 ألف نسمة.

وقال الدكتور مصطفى يوسف حجاج، نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم، المشرفة على بناء المعهد، إن شيخ الأزهر أرسل لجنة، برئاسة الدكتورحمدي طعيمة، وكيل وزارة بالتعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، لتفقد المعهد تمهيداً لفتح فصول للقسم العلمي بالمرحلة الثانوية، لخدمة الطالبات من قرية "ترسا" وغيرها من القرى المجاورة بدائرة مركز طوخ.