رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد: محطة الـ"رورو" توفر آلاف فرص العمل

قال عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، إن مشروع منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T في ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيوفر آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال مؤتمر موسع لغرفة ملاحة بورسعيد، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال، وبحضور ممثلي عن وحدة الكوميسا، أن مصر تخطو خطوات ثابتة باقتصاد قوي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل دول العالم، مشيراً إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقية يدل على ذلك.

وتعد محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O.T في ميناء شرق بورسعيد، أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر، ونجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي لثلاثة من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).

وعددت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها في وقت سابق لمشروع القانون، العوائد الاقتصادية لهذا المشروع، بتأكيدها أن هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة، أما عن العوائد المباشرة فتتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلي للمشروع، والعوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وإيرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود.

ويعمل المشروع على توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يعمل على زيادة الدخل.

قال اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إن المحافظة تشهد طفرة صناعية كبيرة حيث بلغ عدد المصانع جنوباً 301 مصنع بها 22661 عاملا وعاملة، بنشاطات مختلفة ما بين ملابس جاهزة، صناعات كهربائية، صناعات كيماوية، صناعات غذائية، وغيرها.

وأضاف "المالكي"، أن إجمالي القيمة الإستثمارية لهذه المصانع بلغ أكثر من 14 مليار جنيه، موضحاً أنه يتم الآن إنشاء 89 مصنعا جديدا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.