السعودية تدين هجوم فيينا الإرهابي

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وأكدت الوزارة السعودية، في بيان عاجل أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، تضامنها مع النمسا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها من الإرهاب.

وأعلنت السلطات النمساوية في وقت سابق، أنّ فيينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

وأكدت الشرطة مقتل 3 مدنيين، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة المدينة ميخائيل ليودفيك، بأنّ مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 مصابا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.